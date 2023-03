Le débat citoyen de l’Éléphant Junior ( le Grand Festival) Musée national de l’histoire de l’immigration – Palais de la Porte Dorée Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Le débat citoyen de l’Éléphant Junior ( le Grand Festival) Musée national de l’histoire de l’immigration – Palais de la Porte Dorée, 20 mars 2023, Paris. Le débat citoyen de l’Éléphant Junior ( le Grand Festival) Lundi 20 mars, 14h00 Musée national de l’histoire de l’immigration – Palais de la Porte Dorée Complet Dans un espace du Palais spécialement aménagé à cet effet, les élèves, préparés par leurs enseignants, pourront confronter leurs points de vue et se livrer à des joutes argumentaires lors d’un débat contradictoire.

Une étape formatrice dans le parcours de futurs citoyennes et citoyens ! Déroulé : Les classes amorcent la réflexion à l’aide de ressources pédagogiques et d’une visite préparatoire du Palais de la Porte Dorée en lien avec les deux thèmes de débat : Les frontières sont-elles utiles ? (2 classes)

Faut-il parler du racisme en classe ? (2 classes) Musée national de l’histoire de l’immigration – Palais de la Porte Dorée 293 avenue Daumesnil 75012 Paris Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.histoire-immigration.fr/programmation/debats-d-actualite/le-debat-citoyen-de-l-elephant-junior »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T14:00:00+01:00 – 2023-03-20T16:00:00+01:00

2023-03-20T14:00:00+01:00 – 2023-03-20T16:00:00+01:00 Anne Volery

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Musée national de l'histoire de l'immigration - Palais de la Porte Dorée Adresse 293 avenue Daumesnil 75012 Paris Ville Paris Departement Paris Age min 12 Age max 19 Lieu Ville Musée national de l'histoire de l'immigration - Palais de la Porte Dorée Paris

Musée national de l'histoire de l'immigration - Palais de la Porte Dorée Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le débat citoyen de l’Éléphant Junior ( le Grand Festival) Musée national de l’histoire de l’immigration – Palais de la Porte Dorée 2023-03-20 was last modified: by Le débat citoyen de l’Éléphant Junior ( le Grand Festival) Musée national de l’histoire de l’immigration – Palais de la Porte Dorée Musée national de l'histoire de l'immigration - Palais de la Porte Dorée 20 mars 2023 Musée national de l'histoire de l'immigration - Palais de la Porte Dorée Paris Paris

Paris Paris