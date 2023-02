Le Grand Festival – le festival contre les discriminations Musée national de l’histoire de l’immigration – Palais de la Porte Dorée Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Sur inscription

Des visites guidées et contées du Palais dédiées aux groupes scolaires ainsi que des spectacles sont proposés gratuitement à l'occasion de la semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme.

Musée national de l'histoire de l'immigration – Palais de la Porte Dorée
293 avenue Daumesnil
75012 Paris

Cher.e.s collègues, Vous trouverez ci-joint la programmation du Grand Festival 2023 du 21 au 26 mars, en partenariat avec la DILCRAH, au Palais de la Porte Dorée dans le cadre de la Semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme en faveur des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité où les artistes prennent la parole et s'engagent contre les discriminations. Des visites guidées et contées du Palais dédiées aux groupes scolaires ainsi que des spectacles sont proposés gratuitement (sur réservation). Je vous invite à consulter la brochure jointe et à revenir rapidement vers nous si vous souhaitez inscrire l'une de vos classes aux visites contées ou guidées et/ou aux spectacles. Informations et inscriptions :

education@palais-portedoree.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-21T10:30:00+01:00

2023-02-24T16:15:00+01:00 Palais de la Porte Dorée

