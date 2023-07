Visite guidée de l’exposition : s’habiller pour l’école Musée national de l’Éducation Rouen, 16 septembre 2023, Rouen.

Visite guidée de l’exposition : s’habiller pour l’école 16 et 17 septembre Musée national de l’Éducation Durée 1h.

Musée national de l’Éducation

CENTRE D’EXPOSITIONS

185, rue Eau de Robec

– Visites commentées de l’exposition S’habiller pour l’école.

Sam 16 et dim 17 : 14h, 16h

Durée : 1h

Musée national de l’Éducation 185 rue Eau-de-Robec, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie 02 32 08 71 00 http://www.reseau-canope.fr/musee Le musée national de l’Éducation (Munéa) est un service du réseau Canopé – Centre National de Documentation pédagogique (CNDP) qui regroupe un centre de ressources et de recherche et un centre d’expositions ouvert à tous les publics. Rénové par l’architecte N. Fahmy en 2010, le bâtiment contemporain de 5600 m² offre un espace muséal optimal pour la conservation du patrimoine. Ouvertes spécialement pour les Journées européennes du patrimoine, les 2 600 m² de réserves seront dévoilées au public avec ses plumiers, bureaux des écoliers, ouvrages et devoirs scolaires, jeux et jouets…Le centre d’expositions, situé dans la Maison des quatre Fils Aymon, est installée au cœur du quartier historique de Rouen, dans une remarquable maison à pans de bois. Proximité de l’Hôtel de ville de Rouen et de l’abbaye Saint-Ouen.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Métropole Rouen Normandie