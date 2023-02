Soirée pyjama Musée National de l’Education – centre d’expositions – Maison des Quatres fils Aymon, 13 mai 2023, Rouen.

Soirée pyjama Samedi 13 mai, 17h00 Musée National de l’Education – centre d’expositions – Maison des Quatres fils Aymon

Entrée libre – projection sur réservation

Nuit européenne des musées 2023 handicap intellectuel;handicap moteur ii;mi

Musée National de l’Education – centre d’expositions – Maison des Quatres fils Aymon 185 rue Eau de Robec, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

02 35 07 66 61 http://www.reseau-canope.fr/musee https://twitter.com/MuseeEducation?lang=fr;https://www.flickr.com/photos/museenationaleducation/ Service du Réseau Canopé, héritier du Musée pédagogique créé par Jules Ferry en 1879 et labellisé « Musée de France », le Musée national de l’Éducation (MUNAÉ) est chargé de la valorisation scientifique, patrimoniale et documentaire des fonds liés à l’éducation scolaire et familiale, à travers des animations et expositions proposées tout au long de l’année, dans une double implantation à Rouen (Centre d’expositions et Centre de ressources).

Lors de cette 19e édition de la Nuit européenne des Musées, le Munaé vous accueille pour une soirée pyjama avec des visites flash de la salle de classe des années1900 restituée. Des projections de films et échanges autour des thématiques projetées seront également au programme

Pour une ambiance décontractée, habillez-vous de votre plus beau pyjama et munissez-vous de votre oreiller !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:00:00+02:00

2023-05-13T23:30:00+02:00

©Musée national de l’Education