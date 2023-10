Halloween au musée Musée National de l’Automobile – Collection Schlumpf Mulhouse Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Mulhouse Halloween au musée Musée National de l’Automobile – Collection Schlumpf Mulhouse, 31 octobre 2023, Mulhouse. Halloween au musée Mardi 31 octobre, 10h00 Musée National de l’Automobile – Collection Schlumpf Compris dans le billet d’entrée Le Musée de l’Automobile fête Hallloween !

Mardi 31 octobre, l’équipe du musée offrira des bonbons aux enfants (dans la limite des stocks disponibles). Ils pourront également profiter d’un stand de maquillage éphémère.

Venez passer une journée en famille avec les nombreuses animations de 10h à 18h. Musée National de l’Automobile – Collection Schlumpf 17 rue de la Mertzau, 68 100 Mulhouse Mulhouse 68100 Bourtzwiller Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-automobile.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Musée National de l'Automobile - Collection Schlumpf Adresse 17 rue de la Mertzau, 68 100 Mulhouse Ville Mulhouse

