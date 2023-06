Journées du Patrimoine Musée National de l’Automobile – Collection Schlumpf Mulhouse, 16 septembre 2023, Mulhouse.

Journées du Patrimoine Samedi 16 septembre, 10h00 Musée National de l’Automobile – Collection Schlumpf Gratuit, sur inscription

Le Musée de l’Automobile de Mulhouse abrite l’une des plus fabuleuses collections au monde : plus de 600 véhicules de 1878 à nos jours, dont une cinquantaine sont maintenus en état de marche. Comment sont restaurés et entretenus ces véhicules de tous âges ? Comment conjuguer authenticité et réparations ? L’équipe de restauration du musée vous invite à découvrir son atelier !

Samedi 16 septembre 2023, participez à une visite guidée de l’atelier de restauration de 45min par groupe de 15.

Gratuit, sur inscription PROCHAINEMENT

Séances à 10h, 11h, 14h et 15h.

La visite des expositions – permanente et temporaire – demeure payante.

Musée National de l’Automobile – Collection Schlumpf 17 rue de la Mertzau, 68 100 Mulhouse Mulhouse 68100 Bourtzwiller Haut-Rhin Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

Marie Nussbaumer – m2A