Drive-in « Back in the 80's » sur l'autodrome du Musée Musée National de l'Automobile – Collection Schlumpf Mulhouse

Mulhouse Drive-in « Back in the 80’s » sur l’autodrome du Musée Musée National de l’Automobile – Collection Schlumpf Mulhouse, 15 juillet 2023, Mulhouse. Drive-in « Back in the 80’s » sur l’autodrome du Musée 15 et 16 juillet Musée National de l’Automobile – Collection Schlumpf Tarifs : voiture 30€ par véhicule , piéton 8€ Deux projections en plein-air depuis votre voiture ou dans l’herbe, vous attendent sur l’autodrome du Musée de l’Automobile.

Samedi 15 juillet : Retour vers le futur 2

Dimanche 16 juillet : Top Gun

Une playlist des plus grands hits de l’époque, des animations (dont un quiz géant) et des surprises seront de la partie. Les participant(e)s sont également invités à s’habiller dans le pure style des années 80.

Plusieurs food-trucks (burgers, pizzas…) ainsi que le bar Le Gatsby proposeront différents plats et boissons en lien avec l’univers des deux films projetés.

Ouverture des portes à 19h. Début des projections autour de 22h. Musée National de l’Automobile – Collection Schlumpf 17 rue de la Mertzau, 68 100 Mulhouse Mulhouse 68100 Bourtzwiller Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.outofcinema.fr/2023-drive-in-musee-automobile-mulhouse »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T19:00:00+02:00 – 2023-07-15T23:59:00+02:00

2023-07-16T19:00:00+02:00 – 2023-07-16T23:59:00+02:00

