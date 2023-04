Nuit européenne des musées Musée National de l’Automobile – Collection Schlumpf Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Nuit européenne des musées Musée National de l’Automobile – Collection Schlumpf, 13 mai 2023, Mulhouse. Nuit européenne des musées Samedi 13 mai, 20h00 Musée National de l’Automobile – Collection Schlumpf Billet à prendre sur notre site internet : 25€ par personne Samedi 13 mai, le Musée de l’Automobile organise sa 1ère Murder Party à 20h00 !

Prenz vos billets en ligne dès à présent – places limitées !

TARIF: 25 € PAR PERSONNE

L’accès au musée est inclus dans le tarif de la Murder Party.

La séance débute à 20h00, nous vous remercions de bien vouloir vous présenter à l’entrée du musée 15 minutes avant munis de vos billets. Plus d’informations à venir prochainement. Musée National de l’Automobile – Collection Schlumpf 17 rue de la Mertzau, 68 100 Mulhouse Mulhouse 68100 Bourtzwiller Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://museedelauto.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Musée National de l'Automobile - Collection Schlumpf Adresse 17 rue de la Mertzau, 68 100 Mulhouse Ville Mulhouse Departement Haut-Rhin Lieu Ville Musée National de l'Automobile - Collection Schlumpf Mulhouse

Musée National de l'Automobile - Collection Schlumpf Mulhouse Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse/

Nuit européenne des musées Musée National de l’Automobile – Collection Schlumpf 2023-05-13 was last modified: by Nuit européenne des musées Musée National de l’Automobile – Collection Schlumpf Musée National de l'Automobile - Collection Schlumpf 13 mai 2023 Mulhouse Musée National de l'Automobile - Collection Schlumpf Mulhouse

Mulhouse Haut-Rhin