Visite libre du Musée Musée national de l’assurance maladie, 13 mai 2023, Lormont.

Visite libre du Musée Samedi 13 mai, 18h30 Musée national de l’assurance maladie Entrée libre

Venez en famille et demandez le livret « mon voyage au coeur de la solidarité » (10-13 ans)

Véritable outil pédagogique, il offre la possibilité de sensibiliser les jeunes d’aujourd’hui, assurés sociaux de demain, aux atouts et enjeux de notre système de protection sociale. Au travers des collections présentées dans ses 9 salles (souvenirs que possédait la Caisse, des dons d’organismes, de personnels en activité et retraités) la visite rappelle à chacun les différentes conquêtes sociales ainsi que les valeurs de solidarité et de citoyenneté.

Prêt d’audioguides.

Musée national de l’assurance maladie 10, route de Carbon-Blanc, 33310, Lormont, Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 11 55 18 http://www.musee-assurance-maladie.com Le Musée National de l’Assurance Maladie, lieu unique en France, propose un véritable voyage au coeur de la solidarité. Il retrace les grandes étapes historiques et les grandes idées qui ont guidé l’avènement progressif d’un système de protection sociale jusqu’à la création de la sécurité sociale. © Musée national de l’assurance maladie Transports en commun : Tram A direction La Gardette, arrêt Mairie de Lormont Bus lignes 7 et 32, arrêt Maison de convalescence Le Musée dispose d’un parking pouvant accueillir des autocars Places de parking et accès pour les personnes en situation de handicap

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

© Musée national de l’Assurance maladie