Projection plein air : Hunger Games I Hors les murs : Cinés d’été du Val d’Oise Samedi 26 août, 21h00 Musée national de la Renaissance Entrée libre

De juin à septembre, l’Association Écrans VO organise et coordonne les projections en plein air gratuites et ateliers dans le cadre de la manifestation « Hors les murs : cinés d’été » dans tout le Val d’Oise.

À 21h, Projection du film Hunger Games : La révolte, partie 1 de Francis Lawrence, avec Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, Josh Hutcherson, Philip Hoffman, Stanley Tucci, Sam Claflin…

Synopsis : Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) s’est réfugiée dans le District 13 après avoir détruit à jamais l’arène et les Jeux. Sous le commandement de la Présidente Coin (Julianne Moore), chef du district, et suivant les conseils de ses amis en qui elle a toute confiance, Katniss déploie ses ailes pour devenir le symbole de la rébellion. Elle va se battre pour sauver Peeta (Josh Hutcherson) et libérer le pays tout entier, à qui son courage a redonné espoir.

Musée national de la Renaissance Château d’Écouen 95440 Écouen Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 38 38 50 http://www.musee-renaissance.fr Le château, construit de 1538 à 1555 par le connétable Anne de Montmorency, conserve une partie de son décor originel évoquant l’atmosphère d’un grand mécène de l’époque : pavements de carreaux émaillés exécutés par Masséot Abaquesne, serrures, panneaux décorés, et cheminées peintes. Plusieurs architectes se sont relayés pour sa construction, dont Jean Bullant qui réalise le portique de l’aile sud pour présenter dans des niches « les esclaves » de Michel-Ange offerts par le roi de France Henri II au Connétable. À la Révolution, le château fût sauvé de la destruction par l’Abbé Grégoire. Son parc de 17 hectares de haute futaie est clos de mur et est traversé de grandes allées qui partent vers un terre-plein dessiné par Hardouin-Mansart à la fin du XVIIe siècle.

Photo : Vue aérienne du château d’Ecouen © Musée national de la Renaissance SNCF gare Écouen-Ézanville (22 minutes) / Bus 269 (5 min), arrêt Mairie/Château

2023-08-26T21:00:00+02:00 – 2023-08-26T23:00:00+02:00

