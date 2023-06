A la recherche de Mme Campan Musée national de la Renaissance Écouen, 1 juillet 2023, Écouen.

A la recherche de Mme Campan 1 – 30 juillet Musée national de la Renaissance Entrée libre, réservation conseillée

A la recherche de Madame Campan

d’après une histoire de René Fix

avec Thérèsa Berger et Thomas Segouin – adaptation et mise en scène Franck Zerbib

En sept étapes et autant de tableaux, deux étranges conférenciers proposent aux visiteurs une promenade théâtrale et poétique dans la mémoire du château.

A travers les sentiers et les jardins, ils nous racontent les aventures d’un peintre et de son modèle marchant sur les traces des jeunes filles de la Maison d’Éducation de la Légion d’Honneur, installé au château par Napoléon Bonaparte en 1805.

Ce jeu de piste les entraînent à la poursuite de Madame Campan, ancienne directrice de l’établissement, et qui fut une des premières pédagogues de l’Histoire moderne.

Un parcours bucolique, loufoque et familial, porté par deux comédiens aux multiples facettes.

Durée 1h15

Musée national de la Renaissance Château d'Écouen 95440 Écouen Écouen 95440 Val-d'Oise Île-de-France Le château, construit de 1538 à 1555 par le connétable Anne de Montmorency, conserve une partie de son décor originel évoquant l'atmosphère d'un grand mécène de l'époque : pavements de carreaux émaillés exécutés par Masséot Abaquesne, serrures, panneaux décorés, et cheminées peintes. Plusieurs architectes se sont relayés pour sa construction, dont Jean Bullant qui réalise le portique de l'aile sud pour présenter dans des niches « les esclaves » de Michel-Ange offerts par le roi de France Henri II au Connétable. À la Révolution, le château fût sauvé de la destruction par l'Abbé Grégoire. Son parc de 17 hectares de haute futaie est clos de mur et est traversé de grandes allées qui partent vers un terre-plein dessiné par Hardouin-Mansart à la fin du XVIIe siècle.

Photo : Vue aérienne du château d’Ecouen © Musée national de la Renaissance SNCF gare Écouen-Ézanville (22 minutes) / Bus 269 (5 min), arrêt Mairie/Château

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T14:15:00+02:00 – 2023-07-01T15:30:00+02:00

2023-07-30T16:00:00+02:00 – 2023-07-30T17:15:00+02:00

Victor Navlet, « Vue du château d’Ecouen », 1874, huile sur toile marouflée sur panneau, Paris, palais de la Légion d’honneur