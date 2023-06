Festival : Un temps pour Elles au Château d’Écouen Musée national de la Renaissance Écouen, 16 juin 2023, Écouen.

Festival : Un temps pour Elles au Château d’Écouen Vendredi 16 juin, 20h00 Musée national de la Renaissance

De Maddalena Casulana, compositrice italienne du XVIe siècle, on sait peu de choses : elle publia à Venise plusieurs livres de madrigaux en son nom, elle était en contact avec Isabelle de Médicis à qui elle dédia plusieurs de ses œuvres, et fut jouée à la cour de Bavière… Mais sa vie personnelle comme les détails de sa carrière demeurent nimbés de mystère. De Raffaella Aleotti, on ignore presque tout : était-elle la sœur de Vittoria Aleotti, religieuse et compositrice de Ferrare, ou bien s’agit-il des deux alias de la même artiste ? Etait-elle également rentrée dans les ordres ? Autour des œuvres de ces compositrices des XVIe et XVIIe siècles, l’une de musique profane, l’autre de musique sacrée, les chanteurs et musiciens de l’ensemble Les Voix Animées réunissent des contemporains de toute l’Europe, pour un voyage musical en résonance avec les collections du Musée National de la Renaissance.

Héloïse Luzzatti, directrice artistique du festival « Un temps pour Elles » aux habitants de l’agglo un tarif préférentiel pour assister au concert du 16 juin au Château d’Écouen.

Code pour un demi tarif : AMOURSETERNELLES (place à 10 euros) – pour information les places pour les enfants et les étudiants sont à 5 euros.

