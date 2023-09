Apollo e Dafne Musée national de la Renaissance, Château d’Ecouen Écouen, 25 novembre 2023, Écouen.

Apollo e Dafne Samedi 25 novembre, 17h30 Musée national de la Renaissance, Château d’Ecouen Entrée libre

Dans ce programme chambriste, Fuoco Obbligato met en lumière la splendide utilisation faite par Händel et ses contemporains des airs avec instruments obligés.

Le premier air d’Amore dans l’opéra Dafne in Lauro de Johann Joseph Fux, composé cinq ans après Apollo e Dafne, remplace l’ouverture perdue de la magnifique cantate de Händel, annonciatrice de son immense œuvre lyrique. Cupidon y vante ses pouvoirs irrésistibles au travers de la ligne de violoncelle solo. Commence alors la cantate dramatique de Händel : Apollon défie Cupidon, affirme que ses armes sont plus puissantes que les flèches de son adversaire ailé. Au fil de l’histoire, la poursuite par Apollon de la belle nymphe Dafne nous confronte au problème contemporain des relations déséquilibrées et du non consentement. Dans le duo A war rages in my breast, Dafne exprime son refus d’être abusée de la sorte, ainsi que son allégeance inébranlable à la chaste déesse Diane. Bien qu’elles partagent la même mélodie, leurs sentiments et leurs paroles ne pourraient être plus discordants. Pour échapper à la traque d’Apollon, Dafne se transforme en laurier, perdant à la fois sa forme et sa voix. Apollon rend hommage à la belle nymphe dans sa dernière complainte sentimentale et déclare qu’il couronnera de ses lauriers les plus grands héros. Pour conclure l’interprétation du mythe d’Ovide par Fuoco Obbligato, un deuxième air de l’opéra Dafne in Lauro nous offre une morale dans laquelle le fougueux Amore revient sur scène lors d’un échange malicieux entre le hautbois et le violon, et concède, dans un adagio bref mais sincère, que malgré ses nombreuses ruses, c’est la vertu qui a la plus grande valeur.

ÉQUIPE ARTISTIQUE

Katharina Wolff & David Stern – Direction artistique

DISTRIBUTION

Iryna Kyshliaruk – Soprano

Jennifer Courcier – Soprano

Olivier Gourdy– Baryton-basse

Guillaume Cuiller – Hautbois

Katharina Wolff – Violon

Jérôme Huille – Violoncelle

Kenneth Weiss – Clavecin

PROGRAMME

JohannJoseph FUX, Dafne in Lauro « Non v’ècor che del mio foco »

Georg Friedrich HANDEL, Cantate Apollo e Dafne HXV 122

Johann Joseph FUX, Dafne in Lauro « Io sò con cento frodi »

Musée national de la Renaissance, Château d’Ecouen Rue Jean Bullant 95440 Ecouen Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://musee-renaissance.fr/agenda/evenement/apollo-e-dafne »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T17:30:00+01:00 – 2023-11-25T18:30:00+01:00

musique baroque