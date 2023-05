Spectacle de la Compagnie La Nacelle Théâtre Musée national de la marine, 13 mai 2023, Toulon.

Spectacle de la Compagnie La Nacelle Théâtre Samedi 13 mai, 19h00 Musée national de la marine Entrée libre

Spectacle

La Compagnie La Nacelle Théâtre

Le musée et la Compagnie s’associent pour proposer aux visiteurs lors de la 19e édition de la Nuit des musées, un spectacle inédit et original inspiré des collections. Les personnages des peintures de Joseph Vernet prennent vie et commentent les cargaisons empilées sur port ; Vauban et Louis XIV s’animent dans un dialogue très « constructif », mais plus près de nous, sur le porte-avions Charles-de-Gaulle, un « chien jaune » en formation, s’agite sur le pont. L’histoire de Toulon et des collections est examinée à travers des saynètes courtes et ciselées. Temps de partage et de poésie, le visiteur ne regardera plus jamais les œuvres du musée de la même manière. Créée il y a plus de 20 ans, les comédiens mais aussi les chanteurs, les danseurs et les musiciens de la compagnie La Nacelle Théâtre se produisent dans toute la région PACA.

Musée national de la marine place Monsenergue quai de Norfolk, 83000 Toulon Toulon 83000 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 22 42 02 01 http://www.musee-marine.fr Le seul musée de la marine sur la façade méditerranéenne qui parle de technique, d’art et de pouvoir de la fin du XVIIe siècle à nos jours, à travers une sélection de maquettes de navires et d’architecture, de sculptures et de peintures. ouvert tous les jours de 10h à 18h. Fermé le mardi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:45:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:45:00+02:00

©LaNacelleThéâtre