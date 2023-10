Cet évènement est passé Présentation des projets « la classe, l’oeuvre ! » Musée national de la marine Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère Présentation des projets « la classe, l’oeuvre ! » Musée national de la marine Brest, 13 mai 2023, Brest. Présentation des projets « la classe, l’oeuvre ! » Samedi 13 mai, 19h00 Musée national de la marine Les élèves de 6e du collège Quéau à Ploudalmézeau et ceux du collège de Croas ar Pennoc de Guilers présenteront leurs créations. Musée national de la marine Château de Brest, 29200 Brest Brest 29200 Finistère Bretagne 02 98 22 12 39 http://www.musee-marine.fr http://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-national-de-la-Marine-Brest/315811207125;http://twitter.com/mnmbrest Miraculeusement épargné, le château médiéval est le monument historique le plus ancien de Brest. Dix-sept siècles d’histoire abritent aujourd’hui le musée national de la Marine. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00

