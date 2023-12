Réalités nouvelles, galerie Charpentier, Paris, 1939 : heurs et malheurs de l’abstraction Musée national d’art moderne, Bibliothèque Kandinsky Paris, 9 janvier 2024, Paris.

Réalités nouvelles, galerie Charpentier, Paris, 1939 : heurs et malheurs de l’abstraction Mardi 9 janvier 2024, 14h30 Musée national d’art moderne, Bibliothèque Kandinsky Ces ateliers de recherche sont ouverts au public sur réservation.

Réalités nouvelles (galerie Charpentier, été 1939) est vraisemblablement la plus complète exposition d’art abstrait organisée en France à cette date, in extremis, dans les bruits de botte et à la veille de la dispersion générale. En pensant les trajectoires d’œuvres et de personnes, les circulations d’idées, le devenir des artistes ici rassemblés, nous chercherons à comprendre l’exposition dans le contexte parisien et international qui lui est propre. Nous penserons Réalités nouvelles comme un rhizome, un réseau, comme une géographie méconnue et un faisceau de micro-histoires concourant, ensemble, à un portrait de l’avant-garde aux abords de et pendant la Seconde Guerre mondiale.

À l’occasion des ateliers de recherche, l’INHA et la Bibliothèque Kandinsky invitent les plus éminents spécialistes des artistes inclus dans Réalités nouvelles, et/ou des collectionneurs et critiques impliqués dans l’exposition, pour reconstituer une page oubliée de l’histoire des avant gardes à la veille de et pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit d’un moment collaboratif d’échange et de partage, de discussion, de mise en commun des savoirs.

En partenariat avec la Bibliothèque Kandinsky, MNAM/Centre Georges-Pompidou

Responsables scientifiques

Cécile Bargues (INHA), Mica Gherghescu (Bibliothèque Kandinsky)

Parmi les intervenants et les intervenantes

Vincent Baby (INHA), Jean-François Chevrier (chercheur et commissaire d’exposition), Hugo Daniel (Fondation Giacometti), Waleria Dorogowa (Bard Graduate Center, New York), Nathalie Ernoult (MNAM/Centre Georges-Pompidou), Isabelle Ewig (Sorbonne Université), Irina Genova (Nouvelle Université bulgare, Sofia), Patrick de Haas (chercheur), Angela Lampe (MNAM/Centre Georges-Pompidou), Nicolas Liucci-Goutnikov (Bibliothèque Kandinsky), Anne Montfort-Tanguy (MNAM/Centre Georges-Pompidou), Domitille d’Orgeval (chercheuse et commissaire d’exposition), Arnauld Pierre (Sorbonne Université), Elia Pijollet (chercheuse et commissaire d’exposition), Christine Scharf (université d’Heidelberg), Didier Schulmann (chercheur et commissaire d’exposition), Isabel Schulz (musée Sprengel, Hanovre), Merse Pál Szeredi (musée Lajos Kassák, Budapest), Karole P. B. Vail (Peggy Guggenheim Collection, Venise), Julie Verlaine (université de Tours)

Musée national d’art moderne, Bibliothèque Kandinsky Place Georges-Pompidou, 75004 Paris Paris 75004 Quartier Saint-Merri Île-de-France

Marc Vaux, Vue des salles de l’exposition collective « Réalités nouvelles », Galerie Charpentier, 76, rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris, du 30 juin au 15 juillet 1939, Fonds Marc Vaux, MV 10808, Bibliothèque Kandinsky, Mnam-Cci, Centre Pompidou, Paris