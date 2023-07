Réalités nouvelles, galerie Charpentier, Paris, 1939 : heurs et malheurs de l’abstraction Musée national d’art moderne, Bibliothèque Kandinsky Paris, 12 septembre 2023, Paris.

La découverte récente de photographies (plaques de verre) de l’exposition Réalités nouvelles (printemps 1939) dans l’immensité du fonds Marc Vaux de la Bibliothèque Kandinsky conduit à ré-évaluer radicalement l’importance de cet événement auquel l’historiographie n’a guère réservé de place : il s’agit, en fait, de la plus complète exposition d’art abstrait organisée en France à cette date.

À l’occasion de l’atelier de recherche, l’INHA et la Bibliothèque Kandinsky invitent les plus éminents spécialistes des artistes inclus dans Réalités nouvelles, et ∕ ou des collectionneurs et critiques impliqués dans l’exposition, à reconstituer une page oubliée de l’histoire des avantgardes à la veille de la Seconde Guerre mondiale.

En partenariat avec la Bibliothèque Kandinsky, musée national d’art moderne – Centre Georges-Pompidou

Comité scientifique

Cécile Bargues (INHA), Mica Gherghescu (Bibliothèque Kandinsky), Domitille d’Orgeval (historienne de l’art), Juliette Trey (INHA), Didier Schulmann (conservateur honoraire du patrimoine)

Parmi les intervenants et les intervenantes

Yves Chevrefils Desbiolles (Institut Mémoires de l’édition contemporaine), Gabor Dabo (musée Lajos Kassák, Budapest), Isabelle Ewig (Sorbonne Université), Angela Lampe (MNAM – Centre Georges-Pompidou), Nicolas Liucci-Goutnikov (Bibliothèque Kandinsky), Arnauld Pierre (Sorbonne Université), Pascal Rousseau (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Christine Scharf (École du Louvre), Isabel Schulz (Sprengel Museum, Hanovre), Merse Pal Szeredi (musée Lajos Kassák, Budapest), Anne Umland (MoMA, New York), Karole P. B. Vail (Peggy Guggenheim Collection, Venise), Julie Verlaine (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Programme de recherche

« Répertoire des acteurs du marché de l’art en France sous l’Occupation (1940-1945) », cheffe de projet Ines Rotermund-Reynard (domaine Histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, économie de l’art)

Jacques Cannone, Hôtel Drouot, 5 juin 1942, sous le marteau du commissaire-priseur Maître Alphonse Bellier, assisté par les experts André Schoeller et Martin Fabiani (assis derrière la petite table à droite) © Musée Carnavalet/Roger-Viollet