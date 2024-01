Visite-atelier pour tous – « Le Cluedo de la céramique » Musée national Adrien Dubouché Limoges, samedi 18 mai 2024.

Visite-atelier pour tous – « Le Cluedo de la céramique » Le soleil décline, mais le musée reste ouvert à l’occasion de la « Nuit européenne des musées » ! Samedi 18 mai, 20h00 Musée national Adrien Dubouché Événement gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:30:00+02:00

A l’occasion de la Nuit européenne des musées

Saurez-vous résoudre l’énigme du Cluedo de la céramique ? Munis d’un livret-jeu à réaliser en autonomie, arpentez les collections à la recherche d’indices. Cette quête vous mènera en dernier lieu dans l’atelier pour une activité manuelle originale.

Livret de visite à réaliser en autonomie, puis atelier ouvert à tous, encadré par une guide-conférencière.

Samedi 18 mai, de 20h à 22h30

Musée national Adrien Dubouché 8bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05.55.33.08.50 https://www.musee-adriendubouche.fr/ https://www.facebook.com/mnadlimoges;https://www.instagram.com/mnadlimoges/;https://www.linkedin.com/company/mus%C3%A9e-national-adrien-dubouch%C3%A9 Dans un espace dédié aux techniques de fabrication, le musée présente des machines et des outils liés aux savoirs-faire porcelainiers qui ont fait la renommée de Limoges dans le monde.

Les collections permanentes offrent ensuite un panorama complet de l’histoire de la porcelaine de Limoges jusqu’à la création contemporaine. Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h45. Fermetures execptionnelles le 25 décembre et le 1er janvier.

© Musée national Adrien Dubouché, Cité de la céramique – Sèvres & Limoges