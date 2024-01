Mes premiers pas au musée – Les rêves du chien Porcelaine Musée national Adrien Dubouché Limoges, samedi 3 février 2024.

Mes premiers pas au musée – Les rêves du chien Porcelaine Le musée propose une activité pour les tout-petits de 2 à 5 ans accompagnés de leur(s) parent(s). Pour une initiation tout en douceur et un éveil à la vie d’un lieu culturel. 3 février et 20 avril Musée national Adrien Dubouché

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T10:30:00+01:00 – 2024-02-03T11:30:00+01:00

Fin : 2024-04-20T10:30:00+02:00 – 2024-04-20T11:30:00+02:00

Le petit chien Porcelaine s’est endormi. Cette visite vous permettra de contempler des œuvres de manière relaxante et poétique à l’aide de musique et de petites histoires. Terminez cette visite par la création en famille d’un doudou en tissu et en céramique.

Samedi 3 février et samedi 20 avril, de 10h30 à 11h30

Réservation conseillée sur www.cultival.fr

Effectif : 12 participants

Musée national Adrien Dubouché 8bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05.55.33.08.50 https://www.musee-adriendubouche.fr/ https://www.facebook.com/mnadlimoges;https://www.instagram.com/mnadlimoges/;https://www.linkedin.com/company/mus%C3%A9e-national-adrien-dubouch%C3%A9 [{« type »: « link », « value »: « https://cultival.fr/fr_FR/products/indiv/mes-premiers-pas-au-musee »}] [{« link »: « https://cultival.fr/fr_FR/products/indiv/mes-premiers-pas-au-musee »}] Dans un espace dédié aux techniques de fabrication, le musée présente des machines et des outils liés aux savoirs-faire porcelainiers qui ont fait la renommée de Limoges dans le monde.

Les collections permanentes offrent ensuite un panorama complet de l’histoire de la porcelaine de Limoges jusqu’à la création contemporaine. Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h45. Fermetures execptionnelles le 25 décembre et le 1er janvier.

© Musée national Adrien Dubouché, Cité de la céramique – Sèvres & Limoges