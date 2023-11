Le musée en famille « Noël au musée » Musée national Adrien Dubouché Limoges, 13 décembre 2023, Limoges.

Le musée en famille « Noël au musée » 13 – 29 décembre Musée national Adrien Dubouché Tarif unique (droit d’entrée inclus) : 8 € par parent(s) et par enfant(s)

Mercredi 13 décembre

10h30 – 12h : Le musée en famille « Fabrique et décore ta carte de Noël ». Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Malheureusement, le calendrier de l’Avent du musée a perdu certaines de ses cases. Ce sera donc aux familles de les retrouver et de reconstituer le calendrier en découvrant les œuvres auxquelles il fait référence. À la suite de cette visite, chacun pourra réaliser une carte de vœux en y intégrant un petit sujet en porcelaine. Réservation conseillée sur www.cultival.fr. Effectif : 20 participants.

Mercredi 20 décembre

10h30 – 12h : Le musée en famille « Fabrication d’un photophore en argile ». Cette visite sera l’occasion d’observer la relation étroite qu’entretient la porcelaine avec la lumière. Par la suite, un atelier modelage vous permettra de créer votre propre photophore en argile. Réservation conseillée sur www.cultival.fr. Effectif : 20 participants.

Samedi 23 décembre

10h30 – 12h : Le musée en famille « Décorations de sujets de Noël en porcelaine ». À quelques jours de Noël, le musée propose aux familles de partir à la chasse aux œuvres en porcelaine inspirées de Noël et cachées dans les collections. Chacun sera ensuite invité à décorer des sujets de Noël en porcelaine et à en accrocher au sapin du musée. Réservation conseillée sur www.cultival.fr. Effectif : 20 participants.

Mercredi 27 décembre

10h30 – 12h : Le musée en famille « Contes inspirés des oeuvres du musée ». Les œuvres du musée regorgent de contes et de légendes, que ce soit dans leur décor, leur forme ou dans l’histoire de leur création. Cette visite propose ainsi aux familles de porter un regard nouveau sur ces dernières à travers différents contes, sélectionnés par une guide conférencière. Réservation conseillée sur www.cultival.fr. Effectif : 20 participants.

Jeudi 28 décembre

10h30 – 12h : Le musée en famille « Adrien Dubouché et son Noël de porcelaine ». Le 25 décembre, Adrien Dubouché a tenu un somptueux repas de Noël dans les différentes salles du musée et a décoré sa table avec plusieurs œuvres en porcelaine issues des collections. Accompagnés d’une guide conférencière, participez à un jeu de piste afin de retrouver les différents objets présents sur cette table de fête. Cette expérience se terminera dans les ateliers où chacun sera invité à fabriquer une décoration en argile. Réservation conseillée sur www.cultival.fr. Effectif : 20 participants.

Vendredi 29 décembre

14h30 – 16h : Le musée en famille « Contes inspirés des oeuvres du musée ». Les œuvres du musée regorgent de contes et de légendes, que ce soit dans leur décor, leur forme ou dans l'histoire de leur création. Cette visite propose ainsi aux familles de porter un regard nouveau sur ces dernières à travers différents contes, sélectionnés par une guide conférencière. Réservation conseillée sur www.cultival.fr. Effectif : 20 participants.

Musée national Adrien Dubouché 8bis Place Winston Churchill 87000 LIMOGES Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05.55.33.08.50 https://www.musee-adriendubouche.fr/ https://www.facebook.com/mnadlimoges;https://www.instagram.com/mnadlimoges/;https://www.linkedin.com/company/mus%C3%A9e-national-adrien-dubouch%C3%A9 [{« type »: « link », « value »: « https://cultival.fr/fr_FR/products/indiv/le-musee-en-famille »}] [{« link »: « https://cultival.fr/fr_FR/products/indiv/le-musee-en-famille »}] Dans un espace dédié aux techniques de fabrication, le musée présente des machines et des outils liés aux savoirs-faire porcelainiers qui ont fait la renommée de Limoges dans le monde.

Les collections permanentes offrent ensuite un panorama complet de l’histoire de la porcelaine de Limoges jusqu’à la création contemporaine. Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h45. Fermetures execptionnelles le 25 décembre et le 1er janvier.

