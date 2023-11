Visites guidées – Nouvelle pièce d’exception : Le poêle Kropper Musée national Adrien Dubouché Limoges, 18 novembre 2023, Limoges.

Tout juste restauré et installé dans la Galerie historique, le poêle en faïence de la Manufacture Kropper nous plonge dans l’intimité d’un intérieur parisien du XVIIIe siècle. Héritier direct d’une longue tradition française, il fut réalisé par celui qu’on appelait à l’époque « le poêlier du roi ».

Ce poêle a fait l’objet d’une restauration récente, avec le soutien de la Banque Tarneaud, aujourd’hui devenue SG TARNEAUD, et celui de l’Association des Amis du Musée national Adrien Dubouché.

Le temps d’une visite, découvrez cette œuvre monumentale richement décorée, représentative du goût raffiné de l’époque !

En novembre :

samedi 18 novembre, de 14h30 à 15h30

samedi 18 novembre, de 16h à 17h

mercredi 22 novembre, de 14h30 à 15h30

samedi 25 novembre, de 10h30 à 11h30

En décembre :

mercredi 6 décembre, de 14h30 à 15h30

samedi 9 décembre, de 10h30 à 11h30

dimanche 10 décembre, de 14h30 à 15h30

dimanche 10 décembre, de 16h à 17h

mercredi 27 décembre, de 16h à 17h

Réservation conseillée sur www.cultival.fr

Effectif : 25 participants

Tarifs (droit d’entrée inclus) :

Plein tarif : 11,50 €

Tarif réduit : 8,50 €

Gratuité du droit d’entrée : 4 €

Musée national Adrien Dubouché 8bis Place Winston Churchill 87000 LIMOGES Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05.55.33.08.50 https://www.musee-adriendubouche.fr/ https://www.facebook.com/mnadlimoges;https://www.instagram.com/mnadlimoges/;https://www.linkedin.com/company/mus%C3%A9e-national-adrien-dubouch%C3%A9 [{« type »: « link », « value »: « https://cultival.fr/fr_FR/products/indiv/visite-du-poele-kropper »}] [{« link »: « http://www.cultival.fr »}] Dans un espace dédié aux techniques de fabrication, le musée présente des machines et des outils liés aux savoirs-faire porcelainiers qui ont fait la renommée de Limoges dans le monde.

Les collections permanentes offrent ensuite un panorama complet de l’histoire de la porcelaine de Limoges jusqu’à la création contemporaine. Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h45. Fermetures execptionnelles le 25 décembre et le 1er janvier.

