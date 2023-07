English tour Musée national Adrien Dubouché Limoges, 20 juillet 2023, Limoges.

Let yourself be told the story of ceramics during a chronological journey through the museum’s collections from antiquity to contemporary works.

From July 20 to August 6 :

– Thursday at 4 p.m.,

– Friday at 11 a.m.,

– Sunday at 3 p.m..

Duration: 1h

€11.50 Full price

€8.50 Reduced rate

€4 if the entrance to the museum is free

Réservations: agence Cultival

