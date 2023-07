Ateliers pour tous Musée national Adrien Dubouché Limoges, 19 juillet 2023, Limoges.

Ateliers pour tous 19 juillet – 3 septembre Musée national Adrien Dubouché

Après une brève découverte des techniques et des décors présents sur les œuvres du musée, créez et repartez avec votre propre objet souvenir.

Atelier ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 5 ans.

Atelier modelage ou peinture sur porcelaine. Durée 1 heure.

Atelier modelage

Du 19 juillet au 5 août : le mercredi à 10h30, le samedi à 15h.

Du 9 août au 3 septembre : le mercredi à 10h30 et le samedi à 16h.

Atelier peinture sur porcelaine

Du 15 juillet au 3 septembre : le dimanche à 10h30.

Tarifs des visites (incluant le droit d’entrée au musée)

11,50 € Plein tarif

8,50 € Tarif réduit

4 € si gratuité du droit d’entrée

Réservation auprès de l’Agence Cultival.

Les collections permanentes offrent ensuite un panorama complet de l’histoire de la porcelaine de Limoges jusqu’à la création contemporaine. Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h45. Fermetures execptionnelles le 25 décembre et le 1er janvier.

