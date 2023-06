Transmission Musée national Adrien Dubouché Limoges, 21 juin 2023, Limoges.

1863 / 2023… Depuis 160 ans, la passion de la porcelaine anime et inspire la Maison Bernardaud. Cette passion infinie se transmet de main en main, d’artisan en artisan, de génération en génération. Elle se transmet aux artistes aussi, avec lesquels la Maison entretient depuis toujours des relations étroites. Chaque collaboration est un enrichissement, une nouvelle opportunité d’amener la porcelaine vers de nouveaux territoires. L’exposition montre le fruit de ces rencontres uniques à travers des pièces Bernardaud iconiques et vous invite également à découvrir les précieux savoir-faire des hommes et femmes qui écrivent l’histoire de la Maison dans un film inédit, Transmission.

Dans un espace dédié aux techniques de fabrication, le musée présente des machines et des outils liés aux savoirs-faire porcelainiers qui ont fait la renommée de Limoges dans le monde.

Les collections permanentes offrent ensuite un panorama complet de l’histoire de la porcelaine de Limoges jusqu’à la création contemporaine. Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h45. Fermetures execptionnelles le 25 décembre et le 1er janvier.

