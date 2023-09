Visite-découverte de Narbo Via ! Musée Narbo Via Narbonne, 14 octobre 2023, Narbonne.

Cette visite vous invite à découvrir toutes les facettes de la vie des habitants de Narbo Martius (vie familiale, religieuse et politique), à comprendre l’activité commerciale et l’organisation portuaire, notamment grâce aux fouilles archéologiques menées dans les lagunes environnantes.

De la fondation de la colonie romaine en 118 avant notre ère jusqu’aux débuts de l’ère chrétienne, la ville se dévoile à travers une collection lapidaire exceptionnelle, mais également des mosaïques, des fresques, des sculptures et des objets de la vie quotidienne.

Des dispositifs multimédias proposent également des expériences immersives au sein du port ou du capitole, restitués en trois dimensions.

Ouvert en mai 2021 et situé à l'entrée est de la ville le long du canal de la Robine, le musée Narbo Via présente, sur plus de 2 600 m2 d'espaces d'exposition, une collection exceptionnelle de 1 300 œuvres dont 760 fragments de monuments funéraires exposés dans un immense mur modulable. Le parcours de visite permet de découvrir la cité romaine de Narbo Martius sous tous ses aspects : son organisation sociale, son urbanisme, ses maisons et décors, sa vie économique et portuaire. De nombreux dispositifs de médiation numérique ponctuent le parcours, avec notamment des alcôves immersives qui permettent de découvrir la ville antique et son port grâce à des restitutions en trois dimensions.

Conçu par l'architecte Norman Foster, le musée est un nouveau monument dans la ville qui démultiplie les expériences de visite, par le biais d'une programmation culturelle variée.

Narbo Via est également un pôle de recherche archéologique qui dispose à ce titre d'un atelier de restauration, d'une salle d'étude et de réserves pour les collections ainsi que pour le mobilier archéologique. L'établissement est aussi doté de vastes ateliers pédagogiques et d'un auditorium de près de 200 places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

©A.Späni