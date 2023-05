Musiques de la Méditerranée avec la compagnie La Nouba Musée Narbo Via, 21 juin 2023, Narbonne.

Abdel Bouzbiba est chanteur, musicien et conteur. Baigné dans la tradition musicale et orale du Maroc depuis son enfance narbonnaise, il apprend en autodidacte les nombreux styles populaires et savants des musiques du Maghreb. Son travail est orienté par un souci du vivre ensemble, de l’amitié entre les peuples, les similitudes et les ponts à créer entre les musiques traditionnelles de la Méditerranée. Avec sa compagnie La Nouba, il collabore avec de nombreux musiciens dont Manuel « Lolo », compositeur multi-instrumentiste doté d’une poésie flamenca pleine de douceur et d’authenticité. C’est en occitan, espagnol, arabe et français que la compagnie nous entraîne sur les rives de la Méditerranée, dans une déambulation sensible au cœur des collections.

Inclus avec le billet d’entrée au parcours permanent (gratuit pour les -26 ans, allocataires de minimas sociaux).

La même déambulation est proposée à 15h30 et à 17h30.

Musée Narbo Via 2 Av. André Mècle, 11100 Narbonne

dévoile ses trésors : une collection de 760 blocs funéraires réunis dans un mur automatisé ; des mosaïques et peintures murales dignes de Pompéi ; des restitutions en 3D de la ville antique et de son port. Le parcours de visite permet de découvrir la cité romaine de Narbo Martius avec plusieurs angles de vue : urbanisme, organisation sociale, maisons et décors, vie économique et portuaire. Véritable lieu de vie, le musée Narbo Via est doté d’un auditorium de près de 200 places, d’une librairie-boutique, d’ateliers pédagogiques, d’espaces de recherche et de jardins.

2023-06-21T15:30:00+02:00 – 2023-06-21T17:30:00+02:00

