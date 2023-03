Rencontre des métiers d’art d’Occitanie au Musée Narbo Via Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’Évènement: Aude

Rencontre des métiers d’art d’Occitanie au Musée Narbo Via Musée Narbo Via, 31 mars 2023, Narbonne. Rencontre des métiers d’art d’Occitanie au Musée Narbo Via 31 mars – 2 avril Musée Narbo Via Du Vendredi 31 mars au dimanche 2 avril, venez à la découverte de métiers d’art d’exception venus de toute l’Occitanie et mis en scène dans le Musée Narbo Via pour une visite monumentale.

C’est un évenement d’ampleur régionale qui se déroulera au musée NARBO VIA, sublime écrin pour mettre en valeur les savoir-faire des métiers d’art lors de ces JEMA 2023 sur le thème « Sublimer le quotidien »

Ce sont 70 entreprises des Métiers d'art sélectionnées par un jury d'experts qui vous feront découvrir leurs passions pour la matière que ce soit la pierre, le cuir, textile, fer, métaux précieux,terre,…

