Atelier « Le stylisme du XIX s. » pour les enfants de 6 à 12 ans.

10h-11h musée. Gratuit. Sur inscription.

Musée André Voulgre 05 53 81 23 55.

Atelier Jeune Public

XIXth century fashion design » workshop for children aged 6 to 12.

10h-11h museum. Free admission. Registration required.

André Voulgre Museum 05 53 81 23 55 Taller para jóvenes

Taller « El diseño de moda en el siglo XIX » para niños de 6 a 12 años.

10.00-11.00 h. Museo. Entrada gratuita. Inscripción obligatoria.

Museo André Voulgre 05 53 81 23 55 Workshop Junges Publikum

Workshop « Die Stilistik des 19. Jh. » für Kinder von 6 bis 12 Jahren.

10h-11h Museum. Kostenlos. Nach vorheriger Anmeldung.

Musée André Voulgre 05 53 81 23 55

