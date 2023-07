Atelier jeune public Musée Mussidan, 14 août 2023, Mussidan.

Mussidan,Dordogne

Atelier Jeune Public

Atelier illustration d’un conte pour les enfants de 6 à 12 ans.

14h-15h musée. Gratuit. Sur inscription.

Musée André Voulgre 05 53 81 23 55.

2023-08-14 fin : 2023-08-14

Musée

Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Workshop for Young Audiences

Tale illustration workshop for children aged 6 to 12.

2pm-3pm museum. Free admission. Registration required.

André Voulgre Museum 05 53 81 23 55

Taller para el público infantil

Taller de ilustración de cuentos para niños de 6 a 12 años.

14.00 a 15.00 h. Museo. Entrada gratuita. Inscripción obligatoria.

Museo André Voulgre 05 53 81 23 55

Workshop für junges Publikum

Workshop zur Illustration eines Märchens für Kinder von 6 bis 12 Jahren.

14h-15h Museum. Kostenlos. Nach vorheriger Anmeldung.

Museum André Voulgre 05 53 81 23 55

