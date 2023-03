Atelier d’initiation à la dorure Musée muséum départemental Gap Catégories d’Évènement: Gap

Atelier d’initiation à la dorure Musée muséum départemental, 1 avril 2023, Gap. Atelier d’initiation à la dorure 1 et 2 avril Musée muséum départemental Valerie Verger, maitre ébeniste d’art, vous invite à découvrir une nouvelle approche de l’art grâce à un atelier d’initiation à la dorure. Découvrez les gestes et techniques utilisés par les artisans doreurs pour la restauration d’oeuvres d’art ainsi que la philosophie du métier de restaurateur et doreur.

Après avoir réalisé un moulage en plâtre d’un cadre appartenant à la collection Barle présenté dans l’exposition, vous vous initierez aux étapes de dorure qui consistent à préparer les supports puis à dorer au fur et à mesure votre cadre (feuilles àprès feuilles technique à la mixtion). Vous repartirez avec votre projet. Musée muséum départemental GAP Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://museum.hautes-alpes.fr/evenement/1834/4530-actualite.htm »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:30:00+02:00 – 2023-04-01T16:30:00+02:00

2023-04-02T14:30:00+02:00 – 2023-04-02T16:30:00+02:00 ebeniste musée valerie verger 2023

