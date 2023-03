Atelier d’initiation à la dorure – Mission locale 05 Musée muséum départemental Gap Catégories d’Évènement: Gap

Hautes-Alpes

Atelier d’initiation à la dorure – Mission locale 05 Musée muséum départemental, 31 mars 2023, Gap. Atelier d’initiation à la dorure – Mission locale 05 Vendredi 31 mars, 14h30 Musée muséum départemental EVENEMENT EXCEPTIONNEL

En poussant les portes du Musée muséum départemental lors des journées des métiers d’art, les jeunes de la mission locale 05 vont découvrir une nouvelle approche de l’art au travers d’un atelier d’initiation à la dorure.

Ils vont apprendre les gestes et techniques utilisés par les artisans doreurs pour la restauration d’œuvres d’art ainsi que la philosophie du métier de restaurateur et doreur : réalisation d’un moulage en plâtre d’un cadre et initiation aux étapes de dorures (préparation des supports, dorure feuilles après feuilles, technique à la mixtion) sont au programme.

Ils seront guidés pendant toute la durée de ce « stage découverte » par Valérie Verger, maitre ébéniste d’art, qui sera à leur écoute et disponible pour les accompagner.

Les jeunes repartiront avec leur objet « témoignage de la collection Barle ». Une occasion unique de découvrir les différents métiers du musée avec une professionnelle des métiers d’art. Musée muséum départemental GAP Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « accueil.musee@hautes-alpes.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:30:00+02:00 – 2023-03-31T16:30:00+02:00

2023-03-31T14:30:00+02:00 – 2023-03-31T16:30:00+02:00 découverte des métiers d’art atelier dorure © valérieverger2023

Détails Catégories d’Évènement: Gap, Hautes-Alpes Autres Lieu Musée muséum départemental Adresse GAP Ville Gap Departement Hautes-Alpes Lieu Ville Musée muséum départemental Gap

Musée muséum départemental Gap Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gap/

Atelier d’initiation à la dorure – Mission locale 05 Musée muséum départemental 2023-03-31 was last modified: by Atelier d’initiation à la dorure – Mission locale 05 Musée muséum départemental Musée muséum départemental 31 mars 2023 Gap Musée muséum départemental Gap

Gap Hautes-Alpes