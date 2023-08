Rencontre avec David Parent autour de la production artistique de Christine Parent. Musée muséum départemental des Hautes-Alpes Gap Catégories d’Évènement: Gap

Hautes-Alpes Rencontre avec David Parent autour de la production artistique de Christine Parent. Musée muséum départemental des Hautes-Alpes Gap, 17 septembre 2023, Gap. Rencontre avec David Parent autour de la production artistique de Christine Parent. Dimanche 17 septembre, 16h30 Musée muséum départemental des Hautes-Alpes Gratuit, en continu et en accès libre devant l’espace dédié à la donation Rosati Parent située au sous-sol du musée. Connue sous le nom d’artiste de Marie Chris ou M. Chris, Christine Parent est une artiste quasi autodidacte qui reprend et réapprend la peinture dans la cinquantaine notamment inspirée par le dessinateur Pierre-André Camilleri et Farel. La donation de la famille Rosati-Parent réalisée en 2019 a permis de faire découvrir au public haut-alpin un ensemble de peintures d’Art naïf de l’artiste. Son fils David Rosati œuvre à la transmission de l’héritage artistique de sa mère et vous convie à un moment d’échange devant les œuvres de Christine Parent actuellement présentées au musée. Musée muséum départemental des Hautes-Alpes 6 avenue Maréchal Foch 05000 Gap Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 86 15 30 70 http://museum.hautes-alpes.fr http://www.facebook.com/mmd.hautes-alpes Musée muséum départemental des Hautes-Alpes, au coeur du Parc de la Pépinère à Gap. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

