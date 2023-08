Démonstration de sculpture sur bois autour des collections du Queyras du Musée muséum départemental. Musée muséum départemental des Hautes-Alpes Gap, 17 septembre 2023, Gap.

Démonstration de sculpture sur bois autour des collections du Queyras du Musée muséum départemental. Dimanche 17 septembre, 14h30 Musée muséum départemental des Hautes-Alpes Gratuit, en continu et en accès libre devant le parvis du musée (ou, en cas d’intempérie, dans l’atelier pédagogique du musée).

L’association « Les Amis de l’Arbre à l’Ouvrage » œuvre à la valorisation des gestes et techniques des artisans du bois par la transmission des savoirs liés au travail du bois et par la création d’un futur espace muséographique qui lui sera entièrement consacré à L’Argentière-La Bessée.

Riche d’une collection exceptionnelle de plus de 4000 objets et outils comme autant de prolongement de la main de l’artisan, ce projet ambitionne d’être pleinement incarné par les acteurs de la filière bois pour qu’ils puissent faire vivre le « geste intelligent » et sensible de l’artiste.

Les Amis de l’Arbre à l’Ouvrage et le Musée muséum vous convient à une intervention autour des collections du Queyras.

De 14h30 à 16h30, une démonstration de sculpture sur bois proposée devant le parvis du musée par Claude et Pierre Grossan vous permettra de découvrir les secrets de confection des rosaces et autres motifs visibles sur les objets mobiliers du Queyras

Musée muséum départemental des Hautes-Alpes 6 avenue Maréchal Foch 05000 Gap Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 86 15 30 70 http://museum.hautes-alpes.fr http://www.facebook.com/mmd.hautes-alpes Musée muséum départemental des Hautes-Alpes, au coeur du Parc de la Pépinère à Gap.

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

