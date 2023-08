Rencontre avec Prêle Paris, chargée mission patrimoine écrit – autour de la collection Léon Olphe-Galliard. Musée muséum départemental des Hautes-Alpes Gap, 16 septembre 2023, Gap.

Rencontre avec Prêle Paris, chargée mission patrimoine écrit – autour de la collection Léon Olphe-Galliard. Samedi 16 septembre, 15h15, 16h00, 16h45 Musée muséum départemental des Hautes-Alpes Gratuit, dans la limite des places disponibles (jauge très limitée). Animations de trente minutes organisées à 15h15, 16h et 16h45 dans la bibliothèque du musée. Rendez-vous 10 minutes avant à l’accueil du musée.

La donation du savant Léon Olphe-Galliard, constituée principalement de spécimens d’oiseaux naturalisés, d’une bibliothèque d’ornithologie et de manuscrits a été décisive pour la construction du bâtiment abritant le Musée muséum départemental, ouvert au public depuis 1910.

Prêle Paris, chargée de mission patrimoine écrit aux Archives Départementales, vous propose de découvrir certains ouvrages et documents d’archives de cet érudit qui offrit une contribution française à l’ornithologie européenne du 19° siècle.

Dans l’espace confidentiel de la bibliothèque du musée qui conserve des ouvrages anciens et des publications contemporaines, elle présentera des écrits et dessins évoquant la vie de ce savant prolixe. Certains spécimens d’ornithologie qu’il a collectés et étudiés sont exposés dans les salles du musée allez les (re)découvrir avec un œil averti !

Musée muséum départemental des Hautes-Alpes 6 avenue Maréchal Foch 05000 Gap Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 86 15 30 70 http://museum.hautes-alpes.fr http://www.facebook.com/mmd.hautes-alpes Musée muséum départemental des Hautes-Alpes, au coeur du Parc de la Pépinère à Gap.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:15:00+02:00 – 2023-09-16T15:45:00+02:00

2023-09-16T16:45:00+02:00 – 2023-09-16T17:15:00+02:00

Musée muséum départemental