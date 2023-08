Rencontre avec le taxidermiste Yves Walter dans les collections d’histoire naturelle. Musée muséum départemental des Hautes-Alpes Gap, 16 septembre 2023, Gap.

Rencontre avec le taxidermiste Yves Walter dans les collections d’histoire naturelle. 16 et 17 septembre Musée muséum départemental des Hautes-Alpes Gratuit, en continu et en accès libre dans les collections d’histoire naturelle situées au sous-sol.

La taxidermie charrie un imaginaire ambivalent et suscite des réactions contrastées auprès du grand public. Entre répulsion et fascination, qu’en est-il de la réalité de cette pratique désormais très confidentielle et de plus en plus contingentée à la sphère des muséums ?

Cette rencontre permettra de démystifier ce métier et d’en cerner les ressorts. Qu’est ce qui a concouru à l’émergence de cette pratique – résolument liée au développement des sciences naturelles et des collections des muséums jusqu’à devenir un outil pour la science ? Quelles sont les évolutions techniques qui ont marqué cette pratique ? Quel rôle joue aujourd’hui les taxidermistes dans la connaissance, la conservation et la restauration et l’enrichissement de ces collections anciennes ?

Yves Walter a œuvré à la préservation des collections d’histoire naturelle du Musée muséum en intervenant régulièrement auprès d’elles durant une trentaine d’années. La fin prochaine de son activité est propice à un temps d’échange autour de ces collections issues de différents donateurs – tout à la fois objet de délectation pour les publics et support de référence biologique.

Une rencontre pour petits et grands curieux pour découvrir cette discipline étonnante !

Musée muséum départemental des Hautes-Alpes 6 avenue Maréchal Foch 05000 Gap Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 86 15 30 70 http://museum.hautes-alpes.fr http://www.facebook.com/mmd.hautes-alpes Musée muséum départemental des Hautes-Alpes, au coeur du Parc de la Pépinère à Gap.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

Musée muséum départemental