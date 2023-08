My generation – rencontre avec Anthony et Emilie Bacchetta Musée muséum départemental des Hautes-Alpes Gap, 16 septembre 2023, Gap.

My generation – rencontre avec Anthony et Emilie Bacchetta Samedi 16 septembre, 14h00 Musée muséum départemental des Hautes-Alpes Gratuit, en continu et en accès libre dans l’espace de la Micro-folie Hautes-Alpes située au 2° étage.

Le musée héberge en son sein une Micro-folie depuis 2021. Espace d’activités hybride, convivial et accessible, elle s’articule autour d’un musée numérique et d’un pôle de réalité virtuelle. Elle soutient également la création contemporaine avec l’organisation de micro-festival, un dispositif qui invite des artistes du réseau Micro-Folies à imaginer une proposition de création inspirée du territoire.

Pour cette seconde édition de Micro-festival organisée par la Micro-folie Hautes-Alpes, nous vous invitons à découvrir le travail d’Anthony et Emilie Bacchetta et le projet intitulé « My GeNeRaTion » qui mêle récits de vies et photographies.

Cette création participative proposera douze portraits sonores de haut-alpins et haut-alpines qui – par leurs expériences et leurs trajectoires – contribuent au dynamisme culturel et à la cohésion sociale des Hautes-Alpes. Cette installation photographique et connectée qui témoigne d’une diversité de parcours et de générations sera inaugurée lors des Journées du patrimoine.

Musée muséum départemental des Hautes-Alpes 6 avenue Maréchal Foch 05000 Gap Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 86 15 30 70 http://museum.hautes-alpes.fr http://www.facebook.com/mmd.hautes-alpes Musée muséum départemental des Hautes-Alpes, au coeur du Parc de la Pépinère à Gap.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

