Visite à la lampe torche : merveilles au clair de lune Samedi 13 mai, 21h30 Musée muséum départemental des Hautes-Alpes Gratuit, sur inscription uniquement. Un départ de groupe toutes les 15 minutes entre 21h30 et 22h30 – groupe limité à 10 personnes max. Munissez-vous de votre lampe porche et présentez vous à l’accueil du musée 15 minutes avant le départ de la visite.

Le Musée muséum départemental propose une programmation riche de différentes expériences pour s’émerveiller, s’émouvoir et découvrir la diversité des collections à la tombée de la nuit, dans une atmosphère inédite.

Venez découvrir les « merveilles » du musée et les expositions actuellement présentées sous l’intitulé Mirabilia, merveilles des Alpes. Cinq expositions qui font appel à la notion de trésors, qu’il s’agisse de biens naturels, artistiques ou même monétaires.

Découvrez les trésors et merveilles du Musée muséum départemental lors d’une déambulation guidée dans l’obscurité. Cinq spécialistes ou artistes vous attendrons aux détours des espaces pour évoquer avec vous un objet représentatif de la richesse et de la diversité des collections. Munissez-vous de votre lampe pour partager avec nous cette expérience singulière.

Inscription possible sur les créneaux suivants : 21h30, 21h45, 22h, 22h15 et 22h30. Pour des questions d’organisation, merci de vous présenter quinze minutes avant le départ de la visite. Les retardataires ne seront pas acceptés.

Inscription obligatoire au 04 86 15 30 70.

Durée de l’expérience de visite 1h15.

Le Musée muséum départemental est l'unique musée de France des Hautes-Alpes. Au sein d'un bâtiment implanté au cœur du parc de la pépinière situé en face de la gare, se mêlent patrimoines et créations d'ici et d'ailleurs, collections permanentes et expositions temporaires.

Histoire naturelle, beaux-arts, archéologie, patrimoines alpins, créations contemporaines et collections de céramiques ; le musée expose des collections riches et multiples, visibles sur cinq niveaux et 2600m2 d’expositions. Que vous soyez amateurs d’art, férus d’histoire, passionnés de sciences naturelles ou simple curieux le Musée muséum est un lieu d’émerveillement pour tous ! Gare SNCF et parking gratuit à proximité

2023-05-13T21:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:45:00+02:00

