Contes au Musée muséum départemental Samedi 13 mai, 18h30 Musée muséum départemental des Hautes-Alpes En accès libre, dans la limite des places disponibles. 25 personnes max par session. Trois sessions de 20 minutes organisées entre 18h30 et 19h50.

Le Musée muséum départemental propose une programmation riche de différentes expériences pour s’émerveiller, s’émouvoir et découvrir la diversité des collections à la tombée de la nuit, dans une atmosphère inédite.

Venez découvrir les « merveilles » du musée et les expositions actuellement présentées sous l’intitulé Mirabilia, merveilles des Alpes.

Entre 18h30 et 19h50, retrouvez notre conteuse pour un impromptu conté dans les expostions qui vous mènera de l’ombre vers la lumière : « L’invention de la nuit », « les premières larmes de l’humanité et les tâches sur la lune », « les étoiles volées » ou encore « l’ondine »…des contes de différentes origines qui évoquent l’univers de la nuit pour cette 19° édition de la nuit des musées.

Gratuit, en accès libre dans la limite des places disponibles.

Musée muséum départemental des Hautes-Alpes 6 avenue du maréchal Foch Gap Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 86 15 30 70 http://www.museum.hautes-alpes.fr http://www.facebook.com/mmd.hautesalpes Le Musée muséum départemental est l’unique musée de France des Hautes-Alpes. Au sein d’un bâtiment implanté au cœur du parc de la pépinière situé en face de la gare, se mêlent patrimoines et créations d’ici et d’ailleurs, collections permanentes et expositions temporaires.

Histoire naturelle, beaux-arts, archéologie, patrimoines alpins, créations contemporaines et collections de céramiques ; le musée expose des collections riches et multiples, visibles sur cinq niveaux et 2600m2 d’expositions. Que vous soyez amateurs d’art, férus d’histoire, passionnés de sciences naturelles ou simple curieux le Musée muséum est un lieu d’émerveillement pour tous ! Gare SNCF et parking gratuit à proximité

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T19:50:00+02:00

© MMD05