Musée Muses, de Codex Urbanus : lancement de la balade culturelle BavARt, Nuit Blanche 2023 Bibliothèque Robert Sabatier Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Musée Muses, de Codex Urbanus : lancement de la balade culturelle BavARt, Nuit Blanche 2023 Bibliothèque Robert Sabatier, 3 juin 2023, Paris. Le samedi 03 juin 2023

de 14h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

À l’occasion de la Nuit blanche 2023, la bibliothèque Robert Sabatier, ARt Studio créateur de l’application BavARt et l’artiste Codex Urbanus ont le plaisir de vous inviter à (re)découvrir l’exposition street art Musée Muses, de Codex Urbanus (Rue Ramey et rue Marcadet).

Déjà présentée au printemps 2022, Musée Muses sera de nouveau visible le samedi 3 juin 2023 pour le lancement de la balade culturelle BavARt – les mondes du 18e L’exposition

Musée Muses est la première étape de la balade culturelle BavARt – Les

mondes du 18e – Autour de la Bibliothèque Sabatier, que vous pourrez

découvrir en avant-première. Et dès le 15

juin, les 4 autres parcours de la balade culturelle BavARt – Les mondes du 18e,

autour des bibliothèques Jacqueline de Romilly, Goutte d’Or, Vaclav Havel et

Maurice Genevoix seront également disponible sur l’application BavARt. Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris Contact :

