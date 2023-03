Atelier enfants sur l’archéologie gallo-romaine Musée Municipal Pontarlier Catégories d’Évènement: Doubs

Pontarlier

Atelier enfants sur l'archéologie gallo-romaine
29 mars 2023

2023-03-29 15:00:00 – 2023-03-29 16:30:00

Musée Municipal
2 Place d'Arcon

Pontarlier

Proposé par le Musée Municipal de Pontarlier.

La borne miliaire du Musée est un témoignage exceptionnel de l’époque gallo-romaine dans le Haut-Doubs. À l’aide de plâtre, réalise à ton tour ta propre borne et apprends à graver à la manière des Romains.

Pour les enfants de 7 à 12 ans.

Gratuit, sur inscription.
musee@ville-pontarlier.com
+33 3 81 38 82 16

