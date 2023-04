Animusée – Exploration par les élèves de Pithiviers des collections du Musée municipal Musée municipal, 13 mai 2023, Pithiviers.

Animusée – Exploration par les élèves de Pithiviers des collections du Musée municipal Samedi 13 mai, 10h00, 14h00, 19h00 Musée municipal Entrée libre

Les élèves de 1ère spécialité histoire des arts du Lycée Duhamel du Monceau, et les élèves de trois classes des écoles de Saint-Aignan et de l’Abbé Regnard, sont partis à l’exploration des collections du Musée municipal de Pithiviers, autour de la thématique du Monde Animal.

Venez découvrir leur regard singulier et le résultat de leurs échanges artistiques dans cette exposition temporaire, où les collections du musée répondront à leurs différentes productions !

Musée municipal 3 rue Senives 45300 Pithiviers Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 33 49 24 Fondé en 1896 par trois amateurs d’art et d’histoire locaux : Paul Martellière, Arsène Baillard et le Docteur Prud’homme, sa création se basait sur une première donation en 1857 d’une collection de monnaies et de médailles anciennes, et la volonté de conserver sur le territoire les résultats des fouilles archéologiques et préhistoriques locales. Les collections ont été transférées en 1909 dans les anciens bâtiments de l’Hôtel-Dieu, où elles résident toujours aujourd’hui. Les collections du Musée municipal sont de type encyclopédique, c’est à dire qu’elles sont d’une grande variété : beaux-arts, ethnographie extra-européenne, archéologie, art et histoire locale… À l’heure actuelle, nous estimons qu’il y a plus de 5 000 objets dans les collections. Fermé au public depuis 2001 il fait aujourd’hui l’objet d’un projet de réouverture au Château de Bellecour. Fermeture depuis 2001

© Musée municipal, Ville de Pithiviers