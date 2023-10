Visites commentées de l’exposition temporaire Musée municipal Meung-sur-Loire, 13 mai 2023, Meung-sur-Loire.

Visites commentées de l’exposition temporaire Samedi 13 mai, 19h30 Musée municipal

« Faërie du Blésois – Bestiaire extraordinaire et climat tropical d’il y a 15 millions d’années »

Musée municipal 22 rue des Remparts 45130 Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 22 53 36 http://www.meung-sur-loire.com Le musée présente 3 espaces : la collection Gaston Couté, poéte chansonnier du début 20ème siècle. Il connut ses heures de gloires à Montmartre vers 1906. Ses textes en patois beauceron, dénoncent les injustices et la misère sociale. La collection Quatrehomme est un véritable cabinet d’archéologie du milieu du 20ème siècle, présenté comme c’était chez le donateur. Section Archéologie, principalement constituée d’objets préhistoriques reconstituant la vie de l’Homme (haches, pointes de flèches, outils, céramiques …).

Section Paléontologie : une quantité impressionnante de dents animales fossiles du Miocène Moyen (15 millions d’année) issus des Faluns de Touraine (sables coquilliers contenant des fossiles marins, continentaux et lagunaires) : dents de requins, de pliopithèques (arrière-cousin de l’Homme), dents de petits poissons, de castors, de cervidés, de rhinocéros, de crocodiles, de mammouths, …

Et la section numismatique : 17 pièces de monnaies de l’époque gauloise, à l’iconographie équestres sont pour l’instant présentées.

Enfin, à l’accueil une très belle vitrine bibliophilique offre au regard des ouvrages en rapport avec l’histoire magdunoise : Jehan de Meung (roman de la Rose), Villon (le grand Testament), Dumas (les Trois mousquetaires). RD 2152 – 18 km d’Orléans, direction Blois Autoroute A10, sortie n°15 Meung-sur-Loire Gare SNCF de Meung-sur-Loire (ligne Paris-Tours)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

