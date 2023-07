Exposition « Les couleurs de la nature. Paul Vera paysagiste » Musée municipal – Espace Paul-et-André-Vera Saint-Germain-en-Laye, 16 septembre 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Exposition « Les couleurs de la nature. Paul Vera paysagiste » 16 et 17 septembre Musée municipal – Espace Paul-et-André-Vera Entrée libre

À l’issue de la grande exposition consacrée aux frères Paul et André Vera en 2008, trois salles du musée ont été dédiées à la présentation permanente des œuvres de Paul Vera et à l’évocation de la Thébaïde, la demeure des frères à Saint-Germain-en-Laye, véritable joyau de l’Arc Déco aujourd’hui disparu. Après une fermeture estivale pour travaux, le Musée Ducastel-Vera inaugure une nouvelle muséographie de ces salles qui célèbrent l’Art Déco, le dernier grand style artistique qui n’a rien perdu de sa modernité. Dans la dernière salle, le nouvel accrochage présente les paysages de Paul Vera, peints sur le motif dans les années 1930 et 1940. Durant la période sombre de la guerre, Vera, un aquarelliste hors pair, peint la lumière et fait resplendir toutes les couleurs de la nature.

Visite libre avec un médiateur dans les salles.

Livrets-jeux pour enfants

Gratuit

Établis à Saint-Germain-en-Laye dans leur propriété de La Thébaïde, Paul (1882-1957), peintre décorateur, et André Vera (1881-1971), théoricien des jardins, ont contribué au rayonnement du mouvement Art Déco. La Thébaïde a été aménagée par Jean-Charles Moreux (1889-1956) selon une conception rationnelle de la décoration moderne. Les collections témoignent de la diversité de la production artistique de Paul dans le domaine des arts décoratifs (tapisserie, céramique, livre illustré, etc.) et des projets de jardins pendant l'entre-deux-guerres. La salle à manger et le bureau d'André Vera sont reconstitués.

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Paul Vera. Campagne de Thonon. Vers 1940. Saint-Germain-en-Laye, musée Ducastel-Vera, inv. 972.7.79. Cl. B. Chain