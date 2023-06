Visite guidée de l’Apothicairerie royale – Musée municipal Ducastel-Vera Musée municipal Ducastel-Vera Saint-Germain-en-Laye, 8 juillet 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Visite guidée de l’Apothicairerie royale – Musée municipal Ducastel-Vera Samedi 8 juillet, 15h30 Musée municipal Ducastel-Vera Gratuit sur inscription

Visite virtuelle et réelle, découvrez l’Apothicairerie Royale de Saint Germain en Laye en compagnie d’un médiateur du musée

Par Marie CHATEL, médiatrice du musée.

Musée municipal Ducastel-Vera 2 rue Henri IV 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 01 30 87 20 75 https://www.saintgermainenlaye.fr/736/musee-municipal.htm [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 87 20 75 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.municipal@saintgermainenlaye.fr »}] Le musée a été créé en 1872 à partir de la très riche collection d’œuvres d’art léguée à la Ville par Louis-Alexandre Ducastel.

Il n’a depuis cessé de s’enrichir grâce aux donations des amateurs d’art et des artistes saint-germanois, parmi lesquels le sculpteur Honoré Icard, les peintres François Bonvin, Édouard Detaille, Maurice Denis, et surtout Paul Vera et son frère André, urbaniste et théoricien des jardins qui, en 1968, ont donné à la Ville de nombreuses œuvres et la totalité du fonds de leur atelier.

Le musée bénéficie depuis 2002 du label « Musée de France ». Le service des Collections municipales assure la préservation, la restauration, l’étude et la présentation au public de près de 9 000 œuvres allant de l’antiquité égyptienne au XXe siècle – dont un vaste ensemble graphique (dessins et estampes) – et l’une des apothicaireries les mieux conservées en France. Depuis 2021, le musée porte le nom de Ducastel-Vera.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T15:30:00+02:00 – 2023-07-08T17:30:00+02:00

© Apothicairerie Royale, Pascal Baudrier, 2018