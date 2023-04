Ouverture exceptionnelle de l’Apothicairerie Royale – musée Ducastel-Vera Musée municipal Ducastel-Vera – Apothicairerie Royale, 13 mai 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Ouverture exceptionnelle de l’Apothicairerie royale de Saint-Germain-en-Laye, classée Monument historique.

Avec ses boiseries d’origine, ses plus de deux cent trente pièces de céramique du XVIIe et du XVIIIe siècle, ses verreries, instruments de mesure et sculptures, l’Apothicairerie est un témoignage vivant de l’Hôpital Général Royal édifié par Louis XIV en 1681 et de la Charité fondée par la reine Marie-Thérèse dix ans plus tôt.

Visite commentée par un médiateur du musée.

Musée municipal Ducastel-Vera – Apothicairerie Royale 3 rue Henri-iv 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 01 30 87 20 75 http://www.saintgermainenlaye.fr L'Apothicairerie Royale fait partie du Musée municipal Ducastel-Vera. Déplacée au XIXe siècle dans l'Hôpital nouvellement bâti, elle a été ensuite donnée à la Ville de Saint-Germain-en-Laye. Elle occupe aujourd'hui l'une des salles de la Villa Eugénie-Désoyer, bâtiment historique du musée. RER A, bus, Tram 13

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

© Ville de Saint-Germain-en-Laye, cl. P. Baudrier