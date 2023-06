Visite guidée de l’exposition « Pierre Bichet, une donation » Musée municipal de Pontarlier Pontarlier, 16 septembre 2023, Pontarlier.

Visite guidée de l’exposition « Pierre Bichet, une donation » Samedi 16 septembre, 15h00 Musée municipal de Pontarlier Réservation recommandée, 25 places disponibles

Découvrez la nouvelle exposition temporaire du Musée de Pontarlier « Pierre Bichet (1922-2008), une donation » grâce à une visite guidée.

Musée municipal de Pontarlier 2 place d’Arçon, 25300 Pontarlier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03.81.38.82.16 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@ville-pontarlier.com »}] Le Musée municipal de Pontarlier est installé depuis 1982 dans une imposante demeure bourgeoise au cœur de la ville. De discrets éléments décoratifs témoignent du passé de cette maison d’époque Renaissance plusieurs fois remaniée jusqu’à la Belle Époque. Il présente sur trois niveaux rénovés, l’histoire de Pontarlier et de ses environs selon un parcours original mêlant vestiges archéologiques, beaux-arts, gravures, affiches, photographies et objets du quotidien. Date de première ouverture : 1982.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

© Musée de Pontarlier