Nuits-Saint-Georges Spectacle « Raconte-moi le musée » Musée municipal de Nuits-Saint-Georges Nuits-Saint-Georges, 16 septembre 2023, Nuits-Saint-Georges. Spectacle « Raconte-moi le musée » 16 et 17 septembre Musée municipal de Nuits-Saint-Georges Sur inscription, limité à 25 personnes par représentation. Corinne Duchêne, conteuse, vient faire parler les objets de l’exposition « Au nom d’une rue ! Portraits de Nuits ». Voyagez au fil des histoires merveilleuses, fantastiques et épiques inspirées par les œuvres : une manière poétique de (re)découvrir l’exposition. Musée municipal de Nuits-Saint-Georges 12 rue Camille Rodier 21700 Nuits-Saint-Georges Nuits-Saint-Georges 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 62 01 37 http://www.ville-nuits-saint-georges.fr http://www.climats-bourgogne.com [{« type »: « email », « value »: « accueil.musee@nuitsstgeorges.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 80 62 01 37 »}] Créé en 1975, le musée de Nuits-Saint-Georges est installé dans une ancienne maison de vins. Dans ses grandes caves voûtées, il abrite des collections archéologiques issues en grande partie des découvertes faites sur le site des Bolards. Il présente aussi les objets trouvés lors de fouilles dans le canton de Nuits, en particulier, un remarquable mobilier mérovingien. À l’étage, l’exposition temporaire met tous les ans en évidence un nouvel aspect du patrimoine régional. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:15:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:45:00+02:00 © Corinne Duchêne Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Nuits-Saint-Georges Autres Lieu Musée municipal de Nuits-Saint-Georges Adresse 12 rue Camille Rodier 21700 Nuits-Saint-Georges Ville Nuits-Saint-Georges Departement Côte-d'Or Age min 6 Age max 100 Lieu Ville Musée municipal de Nuits-Saint-Georges Nuits-Saint-Georges

