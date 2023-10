Parfums et senteur de l’Antiquité Musée municipal de Nuits-Saint-Georges Nuits-Saint-Georges, 13 mai 2023, Nuits-Saint-Georges.

Parfums et senteur de l’Antiquité Samedi 13 mai, 14h00 Musée municipal de Nuits-Saint-Georges Entrée libre

Rendez-vous au musée pour découvrir seul, entre amis ou en famille les parfums et senteurs dans l’Antiquité grâce aux animations et explications proposées par l’association Ēnarrō. Du jasmin d’Egypte aux roses de Campanie, de l’encens d’Arabie à la cardamome d’Asie, les senteurs se mélangent. Volatiles mais tenaces, elles nous accompagnent dans un véritable voyage dans le temps et dans l’espace. Fleuries ou boisées, sucrées ou épicées, laissez-vous transporter et suivez ces fragrances dans un monde où mythe et réalité sont inextricablement liés…

Quels parfums portaient Jules César et Cléopâtre ?

Afin de compléter votre visite, les médiateurs vous proposeront à 14h30 une visite gratuite des salles archéologiques qui comportent des objets mis au jour sur le site archéologique des Bolards. Ce parcours vous permettra de mieux appréhender la vie quotidienne des Gallo-romains.

Musée municipal de Nuits-Saint-Georges 12 rue Camille Rodier, 21700 Nuits-Saint-Georges Nuits-Saint-Georges 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 62 01 37 https://ville-nuits-saint-georges.fr/musee/ https://www.facebook.com/musee.nuitssaintgeorges Créé en 1975, le Musée de Nuits-Saint-Georges est installé dans une ancienne maison de vins.

Dans ses grandes caves voûtées, il abrite des collections archéologiques issues en grande partie des découvertes faites sur le site des Bolards. Il présente également les objets trouvés lors de fouilles dans le canton de Nuits, en particulier un remarquable mobilier mérovingien.

À l’étage, les expositions temporaires mettent en évidence un aspect du patrimoine régional.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

©Ēnarrō