Atelier démonstration Musée municipal d’Art et d’Histoire Colombes Catégories d’Évènement: Colombes

Hauts-de-Seine Atelier démonstration Musée municipal d’Art et d’Histoire Colombes, 16 septembre 2023, Colombes. Atelier démonstration Samedi 16 septembre, 15h00 Musée municipal d’Art et d’Histoire Le vitrail : techniques et démonstration

Présentation de la technique du vitrail, démonstration de peinture sur verre et restauration de vitrail.

Par Camille Roques , artisan-vitrailliste.

Atelier CR création Colombes Musée municipal d’Art et d’Histoire 2 rue Gabriel-Péri 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 86 38 46 http://www.colombes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 47 86 38 85 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@mairie-colombes.fr »}] Réhabilitation d’un ancien relais de poste du XVIIe siècle. La cour du relais a été transformée en verrière. SNCF gare Colombes centre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00 © Mairie de Colombes Détails Catégories d’Évènement: Colombes, Hauts-de-Seine Autres Lieu Musée municipal d'Art et d'Histoire Adresse 2 rue Gabriel-Péri 92700 Colombes Ville Colombes Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Musée municipal d'Art et d'Histoire Colombes

Musée municipal d'Art et d'Histoire Colombes Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colombes/