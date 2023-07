Projection Colombes Sports Panorama Musée municipal d’Art et d’Histoire Colombes Catégories d’Évènement: Colombes

Projection Colombes Sports Panorama 16 et 17 septembre Musée municipal d'Art et d'Histoire Entrée libre Colombes Sports Panorama Expérience artistique participative originale menée de décembre 2016 à février 2017 avec les Colombiens, par l'artiste Léandre Bernard-Brunel, cinéaste en résidence CLEA (Contrat Local d'Éducation Artistique). Des Colombiennes et Colombiens, de tout âge, explorent la représentation de leurs pratiques sportives en lien avec les Jeux olympiques de 1924. Musée municipal d'Art et d'Histoire 2 rue Gabriel-Péri 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 86 38 85 http://www.colombes.fr Réhabilitation d'un ancien relais de poste du XVIIe siècle. La cour du relais a été transformée en verrière. SNCF gare Colombes centre

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

